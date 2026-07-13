Бюджетам муниципальных образований Татарстана с начала года предоставили межбюджетные трансферты на общую сумму 60,4 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муниципалитеты Татарстана получили 60,4 млрд рублей межбюджетных трансфертов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Муниципалитеты Татарстана получили 60,4 млрд рублей межбюджетных трансфертов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из этой суммы 1,2 млрд руб. направили в виде дотаций, 20,6 млрд руб. — субсидий, 36 млрд руб. — субвенций, еще 2,6 млрд руб. составили иные межбюджетные трансферты.

Анна Кайдалова