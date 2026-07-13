С утра 13 июля в Новороссийске работают 19 АЗС

По состоянию на 9:00 13 июля в Новороссийске топливо отпускают 19 автозаправочных станций. На всех объектах по решению собственников действуют ограничения: бензин и дизельное топливо реализуются только в баки автомобилей, объем отпуска ограничен в зависимости от АЗС — от 20 до 60 литров на один автомобиль, передает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В наличии на заправках города отсутствует бензин АИ-100. Бензин АИ-95 доступен на четырех АЗС, АИ-92 — на шести, дизельное топливо — на 18 объектах.

Работающие станции расположены, в частности, на территориях Цемдолины и Кирилловки, в поселке Верхнебаканском, станицах Раевской и Натухаевской, а также в селах Глебовское и Гайдук. Топливо отпускают на объектах сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Уфимнефть» и «Ягуар».

На отдельных АЗС действуют дополнительные ограничения. Так, заправка «Роснефти» в Цемдолине на улице Ленина и станция «Лукойла» на улице Суворовской работают только по топливным картам. Жителей просят не посещать эти объекты без необходимости. Еще 14 автозаправочных станций временно не осуществляют отпуск топлива.

Для обеспечения потребностей аграриев в условиях ограничений определено место и время отпуска горюче-смазочных материалов для сельхозтоваропроизводителей.

Вячеслав Рыжков