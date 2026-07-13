В Ростове без электричества остались Военвед и девять дачных товариществ

Из-за технического нарушения в сети в Ростове-на-Дону 13 июля в 08:28 без электричества остались Военвед и девять дачных товариществ. Об этом сообщили в АО «Донэнерго».

Частичное отключение потребителей произошло в границах: ул. Доватора, ул. Полигонная, Змеёвская балка, ул. Зоологическая, Военвед, ДНТ «Геолог», СТ «Авангард-2», ДНТ «Ромашка», СНТ «Донподход», СНТ «Горизонт-10», СНТ «Коммунар», СНТ «Светлый путь», СНТ «Строитель», СНТ «РГУ».

Ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение 3 часов.

Наталья Белоштейн