Семьям из Татарстана требуется 4,8 года, чтобы накопить на квартиру

Татарстан занял 40-е место в рейтинге регионов России по доступности жилья. Семье с одним ребенком потребуется минимум 4,8 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 кв. м без привлечения ипотеки, следует из рейтинга РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семье из Татарстана потребуется 4,8 года, чтобы накопить на квартиру

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Семье из Татарстана потребуется 4,8 года, чтобы накопить на квартиру

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Годом ранее этот показатель составлял 4,4 года. Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м в республике в мае этого года оценивалась в 7,8 млн руб.

Кировская область заняла 57-е место, кировчанам необходимо 5,4 года, чтобы накопить на квартиру. Чувашия заняла 64-е (5,7 года), Марий Эл — 68-е (6,3 года).

В среднем по России семье с одним ребенком потребуется 4,6 года, чтобы накопить на квартиру, тогда как год назад этот срок оценивался в 4,3 года.

Анна Кайдалова