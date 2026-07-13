В Ростове 10% работодателей идут навстречу сотрудникам при угрозе увольнения

Ростовские компании стали проявлять больше гибкости к сотрудникам, готовым покинуть их из-за недовольства зарплатой или условиями труда. Каждый десятый работодатель сразу удовлетворяет требования работников, а 64% готовы обсуждать компромиссные решения. Только 7% компаний прибегают к увольнению сотрудников, которые не соответствуют их ожиданиям. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно результатам опроса, к угрозам увольнением прибегали 32% работающих горожан. Мужчины почти в 1,5 раза чаще женщин используют подобный прием. Среди ростовчан с ежемесячным доходом от 150 тыс. руб. таких 37%, среди тех, кто зарабатывает меньше, — 31%.

Из тех, кто угрожал увольнением, 58% достигли своей цели. 32% не смогли добиться желаемого и покинули компанию. Оставшиеся 5% продолжили работать на прежних условиях. Мужчины реже достигают успеха с помощью угроз, но увольняются чаще женщины.

Наталья Белоштейн