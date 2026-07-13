В Саратове 4-летняя девочка выпала из окна жилого дома

В Саратове 4-летний ребенок выпал из окна. Девочку госпитализировали, сообщает пресс-служба следкома региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове ребенок выпал из окна второго этажа на ул. Мира

Фото: СК РФ по НО В Саратове ребенок выпал из окна второго этажа на ул. Мира

Фото: СК РФ по НО

Предварительно, 12 июля в одном из домов на улице Мира малолетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Девочке оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Следователи СКР проводят проверку.

В следкоме напомнили, что падение из окна — один из самых распространенных сезонных факторов травмирования и гибели детей. В ведомстве призывают не приучать детей к игре на окне, не оставлять маленьких детей без присмотра взрослых, исключить любую ситуацию, способную привести к гибели ребенка или его травмированию путем выпадения из окон.

Марина Окорокова