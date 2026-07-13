Анапа лидирует по росту стоимости аренды курортной недвижимости

Анапа стала лидером среди российских курортов по росту стоимости аренды жилья в период бархатного сезона 2026 года. Средняя цена размещения здесь увеличилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 2,7 тыс. руб. в сутки, сообщили ТАСС в сервисе онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Второе место по динамике роста цен заняла Ялта, где аренда курортной недвижимости подорожала на 13% — до 4,4 тыс. руб. в сутки. В Геленджике стоимость размещения выросла на 8%, до 4,9 тыс. руб. в сутки, в поселке Лазаревское — на 7%, до 4 тыс. руб.

На ряде популярных направлений, напротив, зафиксировано снижение цен. В Сочи и Сириусе средняя стоимость аренды в бархатный сезон снизилась на 7%, до 5,1 тыс. и 5,9 тыс. руб. в сутки соответственно. В Зеленоградске и Светлогорске Калининградской области цены сократились на 1%, до 5,3 тыс. и 4,8 тыс. руб. В целом по российским курортам аренда жилья подорожала на 2% — до 4,4 тыс. руб. за сутки.

По словам директора по маркетингу «Суточно.ру» Айрата Мусина, наибольшим спросом у туристов в бархатный сезон пользуется Сочи. При этом основными направлениями остаются курорты Краснодарского края и Калининградской области. Бронирование осенних поездок уже идет, однако туристы подходят к выбору жилья осторожнее, чем годом ранее.

Рост стоимости аренды в Анапе и Ялте эксперт связал с увеличением спроса на эти направления на 15–20%. Одновременно растет интерес к Абхазии: число бронирований за год увеличилось на 35%. В Гагре средняя стоимость аренды в бархатный сезон составляет 3,8 тыс. руб. в сутки, что на 2% ниже прошлогоднего уровня, в Сухуме — 3,7 тыс. руб. с аналогичным снижением.

Популярность абхазских курортов, по оценке экспертов, связана с более доступными ценами, улучшением транспортной доступности и упрощенным въездом для российских туристов. Стоимость аренды жилья в Абхазии остается примерно в полтора-два раза ниже, чем на курортах Краснодарского края, Крыма и Калининградской области.

Вячеслав Рыжков