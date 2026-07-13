Один человек погиб и двое пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Ночью в Белгородской области из-за атак со стороны ВСУ один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В селе Березовка Борисовского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территорию частного дома погибла мирная жительница. Она скончалась на месте.

В селе Криничное Ракитянского округа из-за взрыва дрона пострадали два человека. Их доставили в Ракитянскую ЦРБ. У одного медики выявили минно-взрывную травму, у другого — осколочное ранение плеча. После оказания необходимой помощи пострадавших направили на дальнейшее лечение в медицинские учреждения Белгорода.

Вчера в детской областной клинической больнице Белгородской области скончался 13-летний подросток, пострадавший в результате обстрела ВСУ. Беспилотник атаковал мальчика, когда тот ехал на велосипеде по Грайворону.

Кабира Гасанова