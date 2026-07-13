Работодатели Мурманской области заявили рекордный спрос на кадры

К маю 2026 года работодатели Мурманской области заявили в региональные службы занятости потребность более чем в 20,6 тыс. сотрудников. Такие данные приводит Мурманскстат в докладе о социально-экономическом положении региона, пишет «РБК Мурманск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мурманской области спрос на работников превысил 20 тысяч вакансий

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Мурманской области спрос на работников превысил 20 тысяч вакансий

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За месяц спрос на работников вырос на 22%, с начала года — более чем на треть, а по сравнению с маем 2025 года увеличился в 2,1 раза.

Одновременно в регионе продолжает сокращаться число официально зарегистрированных безработных. Если в январе на учете состояло более 2 тыс. человек, то к маю этот показатель снизился до 1,7 тыс., вернувшись к уровню аналогичного периода прошлого года.

При этом общая ситуация на рынке труда остается неоднозначной. По итогам первого квартала 2026 года в Мурманской области насчитывалось 8,8 тыс. нетрудоустроенных жителей, а уровень общей безработицы вырос до 2,5%.

Матвей Николаев