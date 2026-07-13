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Семье погибшего железнодорожника из Екатеринбурга выплатят 20 млн рублей

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга обязал ОАО «РЖД» выплатить 20 млн руб. семье погибшего работника на производстве, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что смерть осмотрщика-ремонтника вагонов наступила при исполнении трудовых обязанностей — несчастный случай произошел на станции, на него наехал поезд. В ходе разбирательства доказано отсутствие надлежащей организации производственного процесса и наличие нарушений правил охраны труда со стороны работодателя. Грубой неосторожности самого погибшего выявлено не было.

Представители ответчика отметили, что ранее сделали выплату в размере 1,8 млн руб. по коллективному договору. Суд отклонил этот довод, указав, что данная сумма не освобождает компанию от дополнительной ответственности, а обращение в суд не является злоупотреблением правом.

Размер компенсации определен с учетом возраста детей, степени нравственных страданий истцов и утраты кормильца. Вдове обязали выплатить 6 млн руб., двум старшим детям — по 5 млн руб. каждому, младшему ребенку присуждено 4 млн руб. Также взысканы судебные расходы в размере 3 тыс. руб. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.

Ирина Пичурина

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