В Новороссийске временно ограничат судоходство из-за военных учений

В акватории морского порта Новороссийск в понедельник пройдут плановые учения с привлечением дежурных сил Новороссийской военно-морской базы (НВМБ). Об этом сообщила администрация города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По данным мэрии, учения запланированы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В рамках учений военнослужащие отработают алгоритмы противодействия атакам безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, предусмотрено выполнение практических стрельб из артиллерийских установок.

В связи с проведением стрельб на указанные периоды вводится запрет на выход в море всех видов маломерных судов и плавсредств. Ограничения распространяются в том числе на прогулочные и спортивные парусные суда, гидроциклы, сапборды, виндсерфинг, надувные конструкции и иные средства, не подлежащие государственной регистрации.

Наталья Решетняк