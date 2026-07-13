Почти 8 тысяч заявлений подали выпускники Удмуртии на поступление в вузы

От выпускников школ Удмуртии поступило 7,8 тыс. заявлений на поступление в высшие учебные заведения через Госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба минцифры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Каждый час с помощью сервиса подается более 5 тысяч заявлений. Всего за 2,5 недели приемной кампании на портале их было обработано более 2,3 млн»,— приводит министерство данные о приемной кампании в стране.

Вузы принимают заявления абитуриентов на бюджетные места на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование до 25 июля. Сроки приема на платные отделения определяются по решению вузов. В Ведомстве отметили, что наиболее популярными направлениями обучения в этом году являются информатика и вычислительная техника, лечебное дело, экономика, менеджмент и юриспруденция.