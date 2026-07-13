Приставы Петербурга стали взыскивать больше денег при меньшем числе дел

За первые пять месяцев 2026 года судебные приставы Санкт-Петербурга возбудили 827 тыс. исполнительных производств — это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем взысканий и исполнительских сборов заметно увеличился, сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге снизилось число исполнительных производств, но суммы долгов выросли

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Петербурге снизилось число исполнительных производств, но суммы долгов выросли

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наибольшая доля производств по-прежнему приходится на задолженности в сфере ЖКХ и банковского кредитования. Хотя количество таких дел сократилось на 9%, из-за повышения тарифов сумма требований выросла на 10% и достигла 2,36 млрд рублей. Общий объем задолженности, находящейся в работе приставов, составляет 5,35 млрд рублей.

Количество исполнительных производств в отношении физических лиц увеличилось на 14%, а сумма взысканий — на 18%. По юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рост оказался еще более заметным: число дел увеличилось в полтора раза, а объем требований — на 40%, до 2,9 млрд рублей.

В то же время налоговые органы стали реже передавать материалы приставам благодаря переходу на механизм внесудебного взыскания задолженности. Зато количество исполнительных производств по административным штрафам, назначенным судами, выросло в 2,6 раза, а их общая сумма — в 4,5 раза, до 1,9 млрд рублей. Около половины этой суммы приходится на штрафы ГИБДД.

Дополнительный рост поступлений обеспечило увеличение исполнительского сбора. В 2026 году его размер вырос с 7 до 12%, а минимальные пороги были увеличены вдвое. С начала года петербургские приставы перечислили в бюджет 1,39 млрд рублей исполнительских сборов — в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Глава ФССП Дмитрий Аристов также предложил ввести прогрессивную шкалу исполнительского сбора для граждан и компаний, уклоняющихся от добровольного погашения долгов, что может еще сильнее увеличить финансовую нагрузку на должников.

Матвей Николаев