В Новороссийске опубликовали график поставок топлива на АЗС «Роснефть» на 13 июля

Администрация Новороссийска опубликовала актуальные данные о сроках завоза бензина и дизельного топлива на заправки сети «Роснефть» на 13 июля. Информация размещена на официальных ресурсах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно обнародованному графику, поставки распределены по станциям следующим образом:

АЗС «Кирилловка» (Ж/Д петля): бензин — утром, дизель — вечером; АЗС «Золотая рыбка» (ул. Ленина, 143): бензин — утром, дизтопливо — в обед; АЗС «Лента»: бензин — вечером; АЗС на Мысхакском шоссе: бензин — с обеда до вечера, дизель — вечером; АЗС в Верхнебаканском: бензин и дизель — вечером.

Как сообщалось ранее, с 00:00 14 июля на автозаправочной станции «Роснефть» по улице Ленина, 143б в Новороссийске заправку автомобилей переведут на систему электронной очереди. С этого времени обслуживание по живой очереди прекратят.

Наталья Решетняк