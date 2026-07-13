В Новороссийске опубликовали график поставок топлива на АЗС «Роснефть» на 13 июля
Администрация Новороссийска опубликовала актуальные данные о сроках завоза бензина и дизельного топлива на заправки сети «Роснефть» на 13 июля. Информация размещена на официальных ресурсах города.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Согласно обнародованному графику, поставки распределены по станциям следующим образом:
АЗС «Кирилловка» (Ж/Д петля): бензин — утром, дизель — вечером;
АЗС «Золотая рыбка» (ул. Ленина, 143): бензин — утром, дизтопливо — в обед;
АЗС «Лента»: бензин — вечером;
АЗС на Мысхакском шоссе: бензин — с обеда до вечера, дизель — вечером;
АЗС в Верхнебаканском: бензин и дизель — вечером.
Как сообщалось ранее, с 00:00 14 июля на автозаправочной станции «Роснефть» по улице Ленина, 143б в Новороссийске заправку автомобилей переведут на систему электронной очереди. С этого времени обслуживание по живой очереди прекратят.