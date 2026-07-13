Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию

Аэропорт Сочи 13 июля продолжает работу по фактическому расписанию. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в течение дня аэропорт готов обслужить 123 рейса на прилет и 126 рейсов на вылет. Общий пассажиропоток, который планируется обслужить, составит около 39 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

По данным аэропорта, часть воздушных судов, ранее направленных на запасные аэродромы, уже вернулась к выполнению рейсов. В настоящее время по решению авиакомпаний на запасных аэродромах остаются два самолета. Еще 13 воздушных судов возвратились в Сочи, где их обслужили и отправили в города назначения.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что обстановка в терминале остается спокойной. В общей зоне и в зоне ожидания вылета скоплений пассажиров не зафиксировали, регистрация и обслуживание рейсов продолжаются в штатном режиме с учетом фактического расписания.

Пассажирам рекомендовали заранее уточнять статус своего рейса у авиакомпании перед выездом в аэропорт. Также в аэропорту посоветовали следить за оперативными изменениями через аудиообъявления в терминале, электронные табло и информационные экраны, а также на официальных сайтах авиакомпаний и аэропорта Сочи.

В воздушной гавани отметили, что работа продолжается по фактическому расписанию, которое формируется с учетом текущей ситуации. Представители аэропорта призвали пассажиров регулярно проверять информацию о времени вылета и прилета, поскольку расписание может корректироваться в зависимости от производственной обстановки и решений авиаперевозчиков.

Мария Удовик