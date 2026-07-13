В Архангельской области запустили карту с информацией о наличии топлива на АЗС

На фоне дефицита топлива в Архангельской области сервис 2ГИС запустил карту, которая позволяет автомобилистам в режиме, близком к реальному времени, узнать, где можно заправиться. Новый сервис доступен в мобильном приложении и на отдельном сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архангельские автомобилисты смогут отслеживать наличие бензина и очереди на заправках через онлайн-карту

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Архангельские автомобилисты смогут отслеживать наличие бензина и очереди на заправках через онлайн-карту

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пользователи могут посмотреть, на каких заправках недавно покупали топливо, какие виды бензина есть в наличии, их стоимость, а также узнать о наличии очередей, ограничений на отпуск топлива и возможности заправки в канистры.

Как сообщили в компании, данные формируются на основе обезличенной информации о покупках топлива, предоставленной Сбером, а также сообщений пользователей.

По данным сервиса, интерес к поиску автозаправок в последние недели значительно вырос. С середины июня количество соответствующих запросов увеличилось в семь раз по сравнению со средними показателями прошлого года, а максимальная активность была зафиксирована 3 июля, когда пользователи искали АЗС в 13 раз чаще обычного.

Матвей Николаев