Движение по Крымскому мосту перекрыто более 10 часов

Движение по Крымскому мосту остается перекрытым более 10 часов. Ограничения были введены вечером 12 июля в 21:51 мск и на момент публикации не отменены, следует из информации, опубликованной в официальном Telegram-канале с мониторингом обстановки на мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Причины продолжительного перекрытия официально не называются.

Накануне вечером на территории Крыма действовала угроза применения беспилотных летательных аппаратов, работали средства противовоздушной обороны. В Севастополе в течение ночи дважды объявлялась воздушная тревога.

В Telegram-канале, посвященном оперативной обстановке на Крымском мосту, пользователей также предупредили о появлении каналов-двойников. Авторы сообщения рекомендовали ориентироваться исключительно на информацию, публикуемую в официальном источнике, и критически относиться к сведениям из неофициальных ресурсов, поскольку они могут содержать недостоверные данные.

Вячеслав Рыжков