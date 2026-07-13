Паводки в Дагестане не повлияют на урожайность винограда

В 2026 году объем урожая винограда останется на уровне прошлого года, при том, что из-за паводков пострадали около 1,5 тыс. га виноградников. После проведения восстановительных работ и удаления наносов и ила, эти участки будут вновь введены в сельскохозяйственный оборот. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на информацию заместителя руководителя регионального комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Ахмеда Ахмедова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: винодельня «Винотеррия» Фото: винодельня «Винотеррия»

По его данным, муниципалитеты, занимающиеся выращиванием винограда, предоставили информацию о том, что снижения урожайности не ожидается. Господин Ахмедов добавил, что сейчас общая площадь виноградников в регионе составляет 27,9 тыс. га.

В 2025 году в Дагестане было собрано 302 тыс. т винограда, по этому показателю Дагестан занял второе место в РФ.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», весной и летом 2026 года паводки затронули виноградники и сады нескольких крупных хозяйств в Дербентском районе. По данным комитета по виноградарству Дагестана, подтопленными оказались около 1,4 тыс. га насаждений, из которых около 20% считаются безвозвратно утраченными.

Наталья Белоштейн