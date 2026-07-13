В аэропорту Челябинска отменили рейс в Москву и задерживают вылеты в столицы

В международном аэропорту Челябинска им. И.В. Курчатова утром 13 июля зафиксированы сбои в расписании. По данным онлайн-табло авиаузла, отменен один оборотный рейс в Москву, еще около десятка самолетов прибывают и вылетают с задержками. Основные изменения коснулись московского и петербургского направлений.

Авиакомпания «Аэрофлот» полностью отменила утренний рейс СУ 1092, прибывающий из Москвы в 05:05, и обратный вылет СУ 1093, запланированный на 06:05.

Наибольшее отставание от графика зафиксировано у авиакомпании «Россия». Рейс из Москвы (FV 6257) ожидается с задержкой на шесть часов — в 10:05 вместо 04:05 по расписанию. Вылет борта этого же перевозчика в Санкт-Петербург (FV 6462) перенесен с 06:15 на 10:45. Вылет еще одного утреннего рейса «России» в Москву (FV 6258) отложен на два часа.

Также с опозданием от полутора до двух с половиной часов обслуживаются утренние рейсы в Москву и Санкт-Петербург авиакомпаний «Победа», Smartavia и «Россия». На международных направлениях зафиксирована задержка рейса Red Wings из Батуми — самолет прибыл в Челябинск с опозданием на три с половиной часа.

Согласно данным онлайн-табло, рейсы, запланированные на вторую половину дня, должны быть выполнены по графику. В ночь на 13 июля в Москве произошла атака БПЛА. По этой причине было закрыто четыре аэропорта, сообщает пресс-служба мэра столицы.

Евгений Рыженьков