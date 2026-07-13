Петербург вошел в тройку лидеров по росту цен на новостройки

Санкт-Петербург вошел в число российских городов-миллионников с самым высоким ростом цен на первичное жилье за последний год. По данным аналитиков bnMAP.pro, средняя стоимость квадратного метра в новостройках города увеличилась на 23,3%, пишет РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость новостроек в Петербурге за год выросла более чем на 23%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Стоимость новостроек в Петербурге за год выросла более чем на 23%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По состоянию на июль 2026 года средняя цена «квадрата» в петербургских новостройках достигла 398,7 тыс. рублей. По темпам роста стоимости жилья Северная столица уступила только Москве, где цены выросли на 24,8%, и оказалась практически на одном уровне с Челябинском, где прирост составил 23,5%.

При этом Санкт-Петербург сохраняет второе место в стране по средней стоимости жилья в новостройках. Выше цены только в Москве — 734,8 тыс. рублей за квадратный метр. Третью строчку занимает Казань.

В целом, по данным bnMAP.pro, за год средняя стоимость квадратного метра в новостройках российских городов-миллионников выросла на 12,4% и достигла 233 тыс. рублей. За последние шесть месяцев рост составил 4,4%.

Матвей Николаев