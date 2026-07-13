Аварийные бригады восстанавливают линии электропередачи в Ленобласти после шторма

Специалисты ПАО «Россети Ленэнерго» продолжают восстанавливать электроснабжение в населенных пунктах Ленинградской области, пострадавших от шторма с грозами и сильным ветром. Компания опубликовала кадры работы аварийных бригад в Кингисеппском и Ломоносовском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энергетики продолжают устранять последствия непогоды в Ленинградской области

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Энергетики продолжают устранять последствия непогоды в Ленинградской области

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили энергетики, восстановительные работы будут продолжаться до полного устранения последствий непогоды. На опубликованных видео видно, что в некоторых случаях специалистам приходится добираться до поврежденных линий электропередачи через заболоченную местность и завалы из поваленных деревьев.

По словам мастера Петродворцового района электрических сетей филиала «Южные электрические сети» Сергея Корнилова, в деревне Князево Низинского поселения бригады восстанавливают линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, перетягивают провода и заменяют вводы в дома.

Тем временем синоптики предупреждают о новой волне гроз, которая может вновь осложнить работу энергетиков.

Матвей Николаев