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Аварийные бригады восстанавливают линии электропередачи в Ленобласти после шторма

Специалисты ПАО «Россети Ленэнерго» продолжают восстанавливать электроснабжение в населенных пунктах Ленинградской области, пострадавших от шторма с грозами и сильным ветром. Компания опубликовала кадры работы аварийных бригад в Кингисеппском и Ломоносовском районах.

Энергетики продолжают устранять последствия непогоды в Ленинградской области

Энергетики продолжают устранять последствия непогоды в Ленинградской области

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Энергетики продолжают устранять последствия непогоды в Ленинградской области

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили энергетики, восстановительные работы будут продолжаться до полного устранения последствий непогоды. На опубликованных видео видно, что в некоторых случаях специалистам приходится добираться до поврежденных линий электропередачи через заболоченную местность и завалы из поваленных деревьев.

По словам мастера Петродворцового района электрических сетей филиала «Южные электрические сети» Сергея Корнилова, в деревне Князево Низинского поселения бригады восстанавливают линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, перетягивают провода и заменяют вводы в дома.

Тем временем синоптики предупреждают о новой волне гроз, которая может вновь осложнить работу энергетиков.

Матвей Николаев

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