В аэропорту Краснодара сняты дополнительные ограничения на полеты

Росавиация сняла дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Аэропорт Краснодар. Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

В Росавиации уточнили, что вводившиеся меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, после открытия, которое состоялось в сентябре 2025 года, аэропорт Краснодара работает по усеченному графику: он принимает и отправляет самолеты ежедневно с 09:00 до 19:00.

Наталья Решетняк