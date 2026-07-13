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В аэропорту Краснодара сняты дополнительные ограничения на полеты

Росавиация сняла дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Аэропорт Краснодар. Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

В Росавиации уточнили, что вводившиеся меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, после открытия, которое состоялось в сентябре 2025 года, аэропорт Краснодара работает по усеченному графику: он принимает и отправляет самолеты ежедневно с 09:00 до 19:00.

Наталья Решетняк

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