В аэропорту Краснодара сняты дополнительные ограничения на полеты
Росавиация сняла дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Аэропорт Краснодар. Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.
В Росавиации уточнили, что вводившиеся меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.
Напомним, после открытия, которое состоялось в сентябре 2025 года, аэропорт Краснодара работает по усеченному графику: он принимает и отправляет самолеты ежедневно с 09:00 до 19:00.