По факту гибели выпавшего из окна ребенка в Красноуфимске возбуждено дело

В Красноуфимске возбудили уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) после падения годовалого мальчика из окна, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Инцидент произошел днем 11 июля. Следствие установило, что ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже, получил травмы и был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на помощь медиков. «Семья, в которой произошло ЧП, ранее на учете в ПДН не состояла. Помимо погибшего мальчика, на иждивении в семье находится четверо малолетних детей, мать к административной ответственности не привлекалась, не судима»,— рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего: анализируются записи с камер, допрашиваются свидетели, проведен осмотр места происшествия.

Ирина Пичурина