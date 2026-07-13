Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

По факту гибели выпавшего из окна ребенка в Красноуфимске возбуждено дело

В Красноуфимске возбудили уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) после падения годовалого мальчика из окна, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Инцидент произошел днем 11 июля. Следствие установило, что ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже, получил травмы и был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на помощь медиков. «Семья, в которой произошло ЧП, ранее на учете в ПДН не состояла. Помимо погибшего мальчика, на иждивении в семье находится четверо малолетних детей, мать к административной ответственности не привлекалась, не судима»,— рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего: анализируются записи с камер, допрашиваются свидетели, проведен осмотр места происшествия.

Ирина Пичурина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд