Экс-сотрудника МСУ-1 осудят за аферу при строительстве аэровокзала в Барнауле

Медведевский районный суд Республики Марий Эл рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего должностного лица проектов обособленных подразделений «Барнаул» и «Йошкар-Ола» АО «Монолитное строительное управление – 1» («МСУ-1», Московская область). Ему вменяют мошенничество (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ), сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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По версии следствия, в 2024-2025 годах фигурант дела при выполнении подрядных работ по строительству нового аэровокзального комплекса аэропорта Барнаул и реконструкции аэропорта Йошкар-Ола фиктивно трудоустроил четырех работников. После этого он организовал выплату зарплаты на подконтрольные счета, считают правоохранители.

Ущерб от действий обвиняемого составил более 4,2 млн руб., установило следствие.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2023 года авиапредприятие «Алтай» заключило договор с «МСУ-1» на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Барнаул. Стоимость контракта составила 6,4 млрд руб.

Александра Стрелкова