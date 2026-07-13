Под Ставрополем после атаки БПЛА вновь загорелся промышленный объект

В окрестностях Ставрополя отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы региона, в результате атаки произошло возгорание на территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского округа. На месте работают пожарные подразделения и другие экстренные службы. Ход ликвидации последствий координирует глава округа Игорь Серов.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор напомнил жителям, что распространение фото- и видеоматериалов с пролетом беспилотников, работой средств противовоздушной обороны и местами падения обломков влечет административную ответственность. Он также призвал жителей соблюдать меры предосторожности, поскольку режим беспилотной опасности продолжает действовать на всей территории Ставропольского края.

Валерий Климов