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Под Ставрополем после атаки БПЛА вновь загорелся промышленный объект

В окрестностях Ставрополя отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы региона, в результате атаки произошло возгорание на территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского округа. На месте работают пожарные подразделения и другие экстренные службы. Ход ликвидации последствий координирует глава округа Игорь Серов.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор напомнил жителям, что распространение фото- и видеоматериалов с пролетом беспилотников, работой средств противовоздушной обороны и местами падения обломков влечет административную ответственность. Он также призвал жителей соблюдать меры предосторожности, поскольку режим беспилотной опасности продолжает действовать на всей территории Ставропольского края.

Валерий Климов

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