Угроза атаки БПЛА объявлена в Волгоградской области

В Волгоградской области ввели беспилотную опасность. Об этом оповестило МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели призывают жителей не паниковать и соблюдать меры безопасности. Отойдите от окон. Пройдите в комнату с несущими сплошными стенами. Не пользуйтесь лифтом.

Гражданам, находящимся на улице, рекомендуется укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Не выходите на открытую местность. Телефон экстренных служб 112.

Ранее этим вечером в регионе объявляли ракетную опасность.

Нина Шевченко