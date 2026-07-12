Угроза атаки БПЛА объявлена в Волгоградской области
В Волгоградской области ввели беспилотную опасность. Об этом оповестило МЧС.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Спасатели призывают жителей не паниковать и соблюдать меры безопасности. Отойдите от окон. Пройдите в комнату с несущими сплошными стенами. Не пользуйтесь лифтом.
Гражданам, находящимся на улице, рекомендуется укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Не выходите на открытую местность. Телефон экстренных служб 112.
Ранее этим вечером в регионе объявляли ракетную опасность.