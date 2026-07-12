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Севастополю снизили лимит электроэнергии из-за аварии на сетях

Севастополю существенно снизили лимит потребляемой мощности из-за серьезной аварии на магистральных сетях за пределами региона. Об этом в своем maх-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Наши энергетики находятся на связи с коллегами, специалисты устраняют последствия технологического нарушения», — пояснил господин Развожаев.

По словам губернатора, из-за дефицита энергии соблюдать привычный график «три через три» пока невозможно. Отключены потребители и первой и второй очереди.

Пока выполняются восстановительные работы, город вынужден перейти на временную схему.

«Если у вас сейчас нет света, будьте готовы к тому, что его не будет около шести часов. Если свет есть, он будет подаваться в течение двух часов, после чего последует отключение»,— говорится в сообщении.

Как только авария на сетях будет устранена, Севастополю вернут необходимый объем мощности, и город к стандартным графикам «три через три» до полной стабилизации системы.

Сергей Емельянов

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