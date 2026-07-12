В Севастополе перешли на новую систему выдачи QR-кодов на топливо

В Севастополе перешли на новую систему выдачи QR-кодов на покупку горючего. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, заявки теперь принимаются круглосуточно, подать их можно в любое время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Система распределяет коды автоматически. При этом заявки, не прошедшие отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах QR-кодов. На один номер телефона теперь можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак.

Больше не нужно пытаться успеть подать соответствующую заявку в определенное время каждый вечер, говорится в сообщении. Автоматизация исключает возможность использования сторонних программ для получения преимуществ. Система уравнивает шансы всех пользователей, вне зависимости от скорости интернета или количества устройств.

После того как автоматическая система рандомно выберет заявку, у водителей есть возможность отказаться от нее в течение пяти минут, если, например, следующий день не удобен. Если отказ не поступит, это будет считаться согласием по умолчанию, и соответствующий QR-код останется за водителем. При отказе от его получения заявка будет возвращаться в общий объем заявок с увеличенной вероятностью ее выбора.

После использования кода новую заявку на заправленную машину по коду можно будет подать через семь календарных дней после даты заправки.

Водитель может изменить тип топлива в уже поданной заявке, до момента ее автоматического выбора — это не снизит вероятность получения кода.

Рассылка QR-кодов стартует 12 июля с 22.00, отмечается в сообщении.

Сергей Емельянов