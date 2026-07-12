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Над Кубанью, Крымом и другими регионами России днем 12 июля уничтожили 220 БПЛА

Днем 12 июля, в период с 8.00 до 20.00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 220 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации оборонного ведомства, БПЛА были ликвидированы над территориями Краснодарского края, Республикой Крым, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщает оперштаб региона со ссылкой на администрации муниципалитетов, в течение дня 12 июля дважды объявляли угрозы беспилотной атаки в Сочи, Новороссийске. Угрозу БПЛА также объявляли в Анапе и Крымском районе.

Сергей Емельянов

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