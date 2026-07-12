ФК «Сочи» сыграл вничью с «Шинником»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 1-го тура Первой лиги в Ярославле поделил очки с местным «Шинником». Игра завершилась со счетом 2:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В стартовом составе «черноморцев» дебютировал полузащитник Максим Кузьмин, пополнивший команду в летнее межсезонье. Место на последнем рубеже занял голкипер Александр Дегтев. С первых минут игрокам приходилось бороться не только друг с другом, но и с непростыми погодными условиями. Из-за обильного дождя на поле появились лужи, футболистам нужно было прикладывать дополнительные усилия для создания моментов на чужой половине поля.

«Шинник» не стал откладывать гол в долгий ящик и уже на 13-й минуте открыл счет, когда после розыгрыша углового Илья Порохов воспользовался неразберихой в обороне южан. В первом тайме сочинцы больше владели мячом, однако по количеству голевых моментов был паритет. После перерыва голы посыпались как из рога изобилия. В начале второго отрезка ярославцы удвоили преимущество благодаря точному удару Вадима Карпова. Ответ южан последовал спустя восемь минут, когда Александр Осипов замкнул передачу после углового и вернул интригу. В одной из следующих атак форвард «Сочи» Роман Ежов сравнял счет. В оставшееся время результат не изменился. В итоге – ничья 2:2.

В следующем туре Первой лиги подопечные Игоря Осинькина сыграют на «Фиште» 19 июля против «Спартака» из Костромы.

Евгений Леонтьев