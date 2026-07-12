Аэропорт Сочи предупредил об особом порядке отправления рейсов

В аэропорту Сочи рейсы отправляют по согласованию с соответствующими органами. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, такой порядок действует в целях обеспечения безопасности полетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Пассажирам рекомендовали внимательно следить за информацией о статусе своих рейсов. Авиаперевозчики направляют уведомления обо всех изменениях по контактным данным, указанным при бронировании билетов.

Кроме того, в аэропорту призвали обращать внимание на аудиообъявления, которые транслируют в терминале. Там также оперативно сообщают обо всех изменениях, связанных с выполнением рейсов.

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что действующие меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Пассажиров попросили учитывать возможные изменения в расписании, заранее уточнять информацию у своих авиакомпаний и следить за официальными сообщениями перевозчиков и аэропорта.

Представители воздушной гавани отметили, что отправление рейсов выполняют только после согласования с соответствующими органами. В аэропорту также поблагодарили пассажиров за понимание и призвали соблюдать рекомендации, чтобы своевременно получать актуальную информацию о времени вылета и возможных изменениях в расписании.

Ранее Антитеррористическая комиссия Краснодарского края напоминала о недопустимости съемки военных, служебных объектов и критической инфраструктуры. В регионе действует запрет на фото- и видеосъемку последствий атак БПЛА, работы ПВО и РЭБ, а также на публикацию данных о расположении военных и потенциально опасных объектов — за нарушение предусмотрены штрафы до 300 тыс. руб.

Мария Удовик