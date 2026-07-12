В Новороссийске с 15 июля изменится стоимость проезда на маршруте №106

С 15 июля 2026 года в Новороссийске изменится стоимость проезда на автобусном маршруте №106. Решение приняли по итогам рабочей встречи управления транспорта с перевозчиком. Как сообщили в администрации города, корректировку тарифа согласовали с учетом роста цен на топливо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Максимальная стоимость проезда до самой удаленной точки маршрута составит 120 руб. Такой тариф будет действовать на направлениях Новороссийск — станица Натухаевская (Ионовка) и Новороссийск — станица Натухаевская (центр).

Также изменятся тарифы и на других участках маршрута. Проезд из Новороссийска до хутора Семигорского составит 110 руб., до хутора Ленинский Путь — 100 руб. Между станицей Натухаевской и хутором Семигорским стоимость проезда установили в размере 70 руб., такой же тариф будет действовать до хутора Ленинский Путь. Поездка от станицы Натухаевской до поселка Верхнебаканского обойдется в 90 руб., а проезд по территории станицы Натухаевской — в 50 руб.

В администрации отметили, что изменение стоимости проезда связано с увеличением расходов перевозчика, прежде всего из-за роста цен на топливо. Новые тарифы вступят в силу с 15 июля 2026 года.

«Ъ-Новороссийск» писал, что с 14 июля на АЗС «Роснефть» в Новороссийске заправку переводят на электронную очередь — талон оформляют через чат-бот, по QR-коду или телефону, он привязывается к номеру авто и действует только в указанное время, при опоздании аннулируется, а запись открывается с 12:00 с 13 июля. Власти пояснили, что время может корректироваться из-за приезда бензовозов или атак БПЛА, а новая система призвана сократить скопление машин у АЗС, поэтому водителей просят не занимать живую очередь и не приезжать заранее.

Мария Удовик