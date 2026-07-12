Главные новости за 6-12 июля. Кавказ

Для восполнения дефицита топлива в Ставропольский край направлены дополнительные объемы горючего, а именно 5,2 тыс. т бензина марки АИ-92, 6,5 тыс. т АИ-95 и 6 тыс. т дизельного топлива. Вместе с тем, фермеры в регионе вынуждены переплачивать за дизель в условиях дефицита.

Более 60 подозреваемых участников подпольной ячейки запрещенного в России международного религиозного экстремистского объединения задержаны и арестованы в Карачаево-Черкесии.

Черкесский городской суд вынес обвинительный приговор жителю Ставропольского края по делу об участии в преступном сообществе, получении взяток и незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесии. Как установил суд, не позднее 2015 года мужчина вошел в состав преступного сообщества, организованного бывшим начальником управления ГИБДД по Ставропольскому краю. По версии следствия, с 2015 по 2020 год участники группы систематически получали незаконное вознаграждение от водителей грузового транспорта за беспрепятственный проезд по территории региона и содействие в освобождении перевозчиков от административной ответственности.

Арбитражный суд Ставропольского края ввел процедуру наблюдения в отношении ставропольского застройщика ООО «Юг Евро-Сервис» с долгом перед кредитором в 43 млн руб. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Запасы топлива на нефтебазах Ставропольского края впервые за последние шесть дней сократились. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По его словам, в связи с изменением ситуации власти региона прорабатывают дополнительные меры для снижения нагрузки на автозаправочные станции. Глава края сообщил, что провел переговоры с руководителями нефтяных компаний и попросил их ускорить поставки топлива в регион.

Спасатели проводят эвакуацию жителей нескольких населенных пунктов Дагестана, где из-за ливней и подъема уровня рек возникла угроза подтопления частных домов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике. К ликвидации последствий непогоды привлечены 148 человек и 51 единица техники. Ранее МЧС предупреждало, что с 7 по 9 июля в Дагестане ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра с порывами до 23 м/с.

Ставропольский край столкнулся с одновременным ростом топливных цен и последствиями удара беспилотника по региональной нефтебазе. Ситуацию взял под личный контроль глава региона. По сведениям аналитиков Северо-Кавказстата, за минувшую неделю горючее в регионе прибавило в цене. Средний показатель по всем видам топлива достиг 73,19 руб за литр — прирост составил 0,31 руб., следует из опубликованных данных.

Перебои с бензином на Ставрополье спровоцировали заметный рост числа желающих перевести автомобиль на газовое топливо — при этом метан эксперты считают более надежной альтернативой пропану, комплектующие для которого уже подорожали в среднем на 40%.

МЧС предупредило о прогнозируемом снижении уровня воды в Каспийском море ниже опасной отметки у побережья Дагестана. Об этом говорится в экстренном предупреждении, подготовленном на основе данных Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Глава Унцукульского района Иса Нурмагомедов подписал распоряжение о введении режима ЧС на подведомственной территории. Поводом послужили последствия сильных дождей, нарушивших работу коммунальной инфраструктуры и повредивших около 110 метров дорожного полотна. Об этом проинформировала пресс-служба районной администрации.

Манвел Мажонц освобожден от должности врио заместителя председателя правительства Республики Дагестан.

В Кисловодске вводят механизм приоритетной заправки для общественных перевозчиков — такой же, как для спецтехники. Сейчас автобусы и маршрутки заправляются на общих основаниях, однако, несмотря на дефицит топлива, продолжают работать по расписанию. Для того чтобы перебои не возникли в дальнейшем, перевозчикам планируется предоставить топливные преференции.