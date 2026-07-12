После ночного урагана жителей Ленобласти вновь предупредили о ливне с грозами

В ближайшие часы в Ленинградской области вновь ожидается ухудшение погоды. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в регионе прогнозируются грозы, ливни, град и усиление ветра с порывами до 15 м/с.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области, непогода ожидается в ближайшие 1–3 часа, преимущественно на востоке региона, и может сохраниться до конца дня 12 июля.

Накануне через Ленинградскую область уже прошел мощный грозовой фронт с ливнями и шквалистым ветром, который привел к массовым отключениям электроэнергии и поваленным деревьям.

Карина Дроздецкая