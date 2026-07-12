66-летняя водитель Suzuki погибла в ДТП в Серове

66-летняя женщина — водитель автомобиля Suzuki Wagon R Solio погибла в ДТП в Серове (Свердловская область), врезавшись в опору светофора, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Авария произошла 11 июля на ул. Ленина. По данным ГАИ, водитель не выдержала безопасного интервала до ехавшей впереди машины Kaiyi E5. После касательного столкновения ее автомобиль въехал в опору светофора. От полученных травм женщина скончалась в машине скорой помощи.

Стаж вождения погибшей составлял 19 лет, к административной ответственности она ранее не привлекалась. В момент ДТП женщина находилась в автомобиле одна, была пристегнута ремнем безопасности.

22-летний водитель и пассажир Kaiyi E5 не пострадали. Стаж вождения водителя второй иномарки составлял четыре года, к административной ответственности он привлекался 14 раз.