Леонид Слуцкий посетит Свердловскую область второй раз за год

Председатель ЛДПР, руководитель партийной фракции в Госдуме Леонид Слуцкий нанесет официальный визит в Свердловскую область в четверг, 16 июля, в рамках поездки по регионам, рассказал «Ъ-Урал» координатор свердловского реготделения организации Александр Каптюг. По его словам, глава либерал-демократов намерен встретиться с губернатором Денисом Паслером, полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артемом Жогой и с партийным активом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Слуцкий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Леонид Слуцкий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В последний раз господин Слуцкий посещал Свердловскую область в марте. Помимо встречи с Денисом Паслером и Артемом Жогой он осмотрел Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), обсудил с партийцами стратегию ЛДПР на сентябрьских выборах, нанес визит на антинаркотический форум в Ельцин-центре и выслушал проблемы предпринимателей. В ходе поездки лидер либерал-демократов призвал ужесточить наказание в отношении наркодилеров «вплоть до высшей меры» и пообещал убедить правительство РФ принять нужные для уральцев решения.

Всего ЛДПР выдвинула на выборы в Госдуму 13 кандидатов от Свердловской области, в законодательное собрание Среднего Урала — 93 претендента. Списки кандидатов от организации возглавил Леонид Слуцкий. Глава либерал демократов поборется за место как в Госдуме РФ, так и в заксобрании Свердловской области, как и его предшественник на посту председателя ЛДПР Владимир Жириновский в 2021 году.

Всего с начала 2026 года Свердловскую область посетили три лидера парламентских партий. Помимо господина Слуцкого визит в Екатеринбург в феврале нанес председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, в июне в столицу Среднего Урала прибыл глава «Справедливой России» Сергей Миронов. Господин Медведев тогда пообещал сократить «существенное отставание» в сфере развития микроэлектроники и начать массовое трудоустройство ветеранов специальной военной операции (СВО) на предприятия, господин Миронов — добиться отправки чиновников-коррупционеров «на передок» и уволить «весь финансовый блок правительства» РФ.

Своих кандидатов в Госдуму РФ и заксобрание Свердловской области на момент публикации из парламентских партий также выдвинули «Единая Россия», КПРФ и «Новые люди». «Справедливая Россия» пока только утвердила претендентов в нижнюю палату российского парламента. Само голосование за кандидатов на выборах пройдет с 18 по 20 сентября.

Егор Дранников, Василий Алексеев