В Дагестане газифицируют девять районов на 1,2 млрд рублей

В Дагестане за счет регионального бюджета возведут 25 объектов газификации. На финансирование работ выделено почти 1,2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства энергетики в своем MAX-канале.

Планируется построить 11 межпоселковых и 14 внутрипоселковых газопроводов суммарной протяженностью 279 км. Государственные контракты на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы уже подписаны.

Строительство охватит Ахтынский, Бабаюртовский, Гумбетовский, Дербентский, Кизлярский, Сергокалинский, Хивский, Хунзахский и Карабудахкентский районы.

Мария Хоперская