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Искусство на службе империи

Как Екатерина II запустила театральную систему, из которой выросла петербургская культурная традиция

12 июля 1783 года Екатерина II утвердила театральный комитет «для управления зрелищами и музыкой». Появление ведомства было необходимо, чтобы решать, кому выдавать жалованье, кто распоряжается труппами, где давать спектакли и как считать сборы. На деле этот день стал днем рождения императорской театральной системы, из которой выросли петербургская опера, русский балет и будущий Мариинский театр. Музыкальный театр в столице все отчетливее выходил за рамки придворного развлечения и превращался в государственную культурную инфраструктуру — с площадью, репертуаром, школой, публикой и собственной мифологией.

Фото: Kunsthistorisches Museum

Фото: Kunsthistorisches Museum

К XVIII веку театр в Санкт-Петербурге уже существовал, но долго оставался частью придворного быта. Опера, балет, французские и русские драматические представления обслуживали двор, праздники, торжества и дипломатический церемониал. При Екатерине II эта роскошь стала слишком сложной и дорогой, чтобы управлять ей привычным образом. Нужны были не только артисты и капельмейстеры, но и бухгалтерия, репертуарная политика, постоянные сцены, правила, инспекторы, сборы с публики. Указ 1783 года был именно такой попыткой навести порядок. Екатерина учредила особый комитет, который должен был управлять зрелищами и музыкой, в том числе в городских театрах. Важным было и другое — русскому театру отводилась не одна драматическая роль. В указе говорилось, что он нужен «не для одних комедий и трагедий, но и для опер». Так опера прямо, а балет через придворную труппу, школу и штат императорских театров закреплялись на большой государственной сцене.

Комитет был коллегиальным органом из придворных и государственных сановников. Его возглавил действительный тайный советник Адам Олсуфьев, в состав вошли генерал-поручик Петр Мелиссино, камергер Андреян Дивов, князь Николай Голицын, генерал-майор Петр Соймонов и камер-юнкер Петр Мятлев, назначенный директором ведомства. По указу они должны были пересмотреть управление театрами, распределить 174 тыс. рублей на «зрелища и музыку», утвердить наем и увольнение артистов, проследить за контрактами, жалованьем, инспекторами, театральной школой и работой городских сцен. Первое заседание комитета началось почти как ревизия: от прежней дирекции потребовали списки служащих с окладами, контракты, сведения о долгах, остатках казны и опись театрального гардероба.

Это был не первый театральный указ в русской истории. В 1756 году, еще при Елизавете Петровне, был учрежден русский публичный театр, от которого ведет историю Александринка. Но в 1783-м речь шла уже о системе, в которой разные труппы, языки, жанры и здания объединялись в императорский механизм, которым управлял комитет.

Карусельная становится Театральной

Вид Большого (Каменного) театра после перестройки по проекту Тома де Томона. С гравюры неизвестного художника (1810)

Вид Большого (Каменного) театра после перестройки по проекту Тома де Томона. С гравюры неизвестного художника (1810)

Фото: wikimedia.org

Вид Большого (Каменного) театра после перестройки по проекту Тома де Томона. С гравюры неизвестного художника (1810)

Фото: wikimedia.org

В том же 1783 году на Карусельной площади открылся Большой (Каменный) театр — предок Мариинки и один из главных театральных символов столицы конца XVIII века. Его построили на месте, которое прежде ассоциировалось с конными играми и городскими увеселениями. Отсюда и прежнее название площади — Карусельная. Только впоследствии новый театр изменил и топонимику, а площадь постепенно стали воспринимать через сцену — и она стала Театральной.

Большой (Каменный) театр был устроен как универсальная императорская машина развлечений. Здесь давали оперы, балеты и драматические спектакли, устраивали концерты, балы и маскарады. На сцене чередовались русская, итальянская и французская труппы. Театр был одновременно придворным и городским: сохранял связь со двором, но все сильнее работал на публику, которая покупала билеты и училась воспринимать его как регулярную часть столичной жизни. Открытие Большого (Каменного) театра связали с оперой Джованни Паизиелло «Лунный мир». Петербург хотел быть европейской столицей, а европейская столица XVIII века обязана была иметь большую оперную сцену — с декорациями, оркестром, балетом, иностранными мастерами и зрителями, которые приходят посмотреть спектакль, а не на государя.

Русская опера ищет голос

Сначала русская сцена еще жила в тени европейских образцов. Итальянская опера, французская драма, иностранные балетмейстеры и капельмейстеры скорее задавали тон местным артистам. Последние смогли резко вырасти за счет постоянных трупп, училищ, оркестра, мастерских, репетиционного порядка, денег на постановки и площадку, где можно было сравнивать себя с преуспевающей в этой сфере Европой.

Зрительный зал петербургского Большого театра в 1820-е годы. Гравюра С. Ф. Галактионова с рисунка П. П. Свиньина

Зрительный зал петербургского Большого театра в 1820-е годы. Гравюра С. Ф. Галактионова с рисунка П. П. Свиньина

Фото: wikimedia.org

Зрительный зал петербургского Большого театра в 1820-е годы. Гравюра С. Ф. Галактионова с рисунка П. П. Свиньина

Фото: wikimedia.org

В Большом (Каменном) театре постепенно сложился тот мир, из которого вышла русская опера XIX века. Здесь же в 1836 году после перестройки театра прозвучала «Жизнь за царя» Михаила Глинки — опера, которую принято считать одним из оснований русской музыкальной классики. Через шесть лет, в 1842-м, там же состоялась премьера «Руслана и Людмилы».

С балетом происходило похожее. Танцевальная школа существовала в Петербурге еще с 1738 года, когда при Анне Иоанновне была основана будущая Академия русского балета имени Вагановой. Однако после выхода указа ученики становились артистами не абстрактного «танцевального искусства», а огромного театрального организма, где балет жил рядом с оперой, драмой, придворным церемониалом и городским зрителем. Так русская балетная традиция начиналась с дисциплины: школы, штата, репетиций, ведомственных бумаг и решения, что танец — это не забава при дворе, а искусство.

Как появился Мариинский

Самого здания Мариинского театра в 1783 году еще не существовало. На месте нынешней исторической сцены позже поставили Театр-цирк, построенный Альберто Кавосом. В 1859 году он сгорел, и на его месте Кавос возвел новое театральное здание. В 1860-м театр получил имя Мариинского — в честь императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. Первый сезон в новом здании открыли «Жизнью за царя» Глинки. Это был символический жест: новая сцена принимала наследство Большого (Каменного) театра. Постепенно именно Мариинский стал главным адресом императорской оперно-балетной традиции в Петербурге.

Большой (Каменный) театр тем временем уходил в прошлое. В 1886 году балетные спектакли перенесли в Мариинский, а старое здание передали Русскому музыкальному обществу. Позже его перестроили под Санкт-Петербургскую консерваторию.

Мариинский театр на рубеже XIX–XX веков

Мариинский театр на рубеже XIX–XX веков

Фото: wikimedia.org

Мариинский театр на рубеже XIX–XX веков

Фото: wikimedia.org

История Мариинки часто рассказывается через великие имена Глинки, Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова, Петипа, Шаляпина, Нижинского, Нуреева, Барышникова, Кшесинской, Павловой, Преображенской и многих других. В то же время за каждым из этих исключительных имен стояло решение превратить театр из развлечения для небольшого круга людей в институт культуры.

Сам комитет просуществовал недолго. Уже в январе 1786 года его функции перешли к Дирекции над зрелищами и музыкой, из которой позднее выросла Дирекция императорских театров.

Так петербургская театральная культура выросла из имперской бюрократии, европейской моды, придворной роскоши и сбора городской публики. Здесь искусство с самого находилось в зависимости от ведомств, смет, зданий и политического представления о столице. Но из этой тяжелой государственной конструкции родилась одна из самых свободных и узнаваемых художественных традиций России.

Полина Пучкова

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