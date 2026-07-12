Из-за ограничений в аэропортах Москвы возможны изменения в расписании рейсов Пулково

Пассажиров Пулково предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе московских аэропортов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала воскресенья, 12 июля, на подлете к Москве уничтожено 40 БПЛА

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ С начала воскресенья, 12 июля, на подлете к Москве уничтожено 40 БПЛА

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В пресс-службе петербургского аэропорта сообщили, что пассажиров обслуживают в соответствии с федеральными авиационными правилами. Актуальную информацию о рейсах рекомендуют уточнять на онлайн-табло, у представителей авиакомпаний, через колл-центр и по громкой связи в терминале.

По данным Росавиации, аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами после корректировки параметров временных ограничений. Меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала воскресенья, 12 июля, уничтожено 40 БПЛА. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Карина Дроздецкая