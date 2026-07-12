Из-за ограничений в аэропортах Москвы возможны изменения в расписании рейсов Пулково
Пассажиров Пулково предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе московских аэропортов.
С начала воскресенья, 12 июля, на подлете к Москве уничтожено 40 БПЛА
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
В пресс-службе петербургского аэропорта сообщили, что пассажиров обслуживают в соответствии с федеральными авиационными правилами. Актуальную информацию о рейсах рекомендуют уточнять на онлайн-табло, у представителей авиакомпаний, через колл-центр и по громкой связи в терминале.
По данным Росавиации, аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами после корректировки параметров временных ограничений. Меры введены для обеспечения безопасности полетов.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала воскресенья, 12 июля, уничтожено 40 БПЛА. На местах падения обломков работают экстренные службы.