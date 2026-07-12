На 40% больше багажа ввезли в Сибирь с начала 2026 года

Импорт чемоданов и сумок в Сибирь за первые пять месяцев 2026-го вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Федеральная таможенная служба, с начала года сибирские предприниматели ввезли более 680 т товаров этой категории на сумму свыше 445 млн руб.

Основу импорта составили пластмассовые и текстильные чемоданы — более 76 тыс., а также кожаные сумки — свыше 161 тыс.

Главным поставщиком чемоданов и сумок в Сибирь по итогам января-мая 2026 года вновь стал Китай. Всего продукцию завозили из 20 стран, при этом более 60% импорта пришлось на Новосибирскую область. На втором месте — Томская область с долей 13,5%, на третьем — Омская область (7,4%).

Лолита Белова