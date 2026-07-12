В Новороссийске топливо отпускают на 22 автозаправочных станция

По состоянию на 09:00 12 июля в Новороссийске топливо отпускают 22 автозаправочные станции. По решению владельцев на всех работающих АЗС продолжают действовать ограничения на отпуск горючего: топливо продают только непосредственно в топливные баки автомобилей с лимитом от 20 до 60 литров на одну машину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В наличии бензин АИ-100 имеется на одной автозаправочной станции, АИ-95 — на семи АЗС, АИ-92 — на девяти, дизельное топливо — на 17 станциях.

Топливо отпускают на АЗС сети «Роснефть» в Цемдолине, на улице Ленина при выезде из города, где доступны АИ-92 и дизельное топливо, а бензин АИ-95 предназначен только для специального транспорта. На Мысхакском шоссе отпускают только дизельное топливо, при этом АИ-92 и АИ-95 также предназначены исключительно для спецтехники. В поселке Верхнебаканском на АЗС сети «Роснефть» доступны АИ-92 и дизельное топливо.

Станции «Лукойл» работают на проспекте Дзержинского, улице Куникова, в станице Раевской и селе Глебовском. На них в зависимости от расположения доступны бензины АИ-92, АИ-95, а на улице Куникова также реализуют АИ-100. Сеть «Газпром» продолжает отпуск топлива в станице Натухаевской, где имеются АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. На АЗС «Газпромнефть» на Сухумском шоссе и в Гайдуке реализуют дизельное топливо.

Кроме того, работают станции Rusoil в Цемдолине, где доступны бензины АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, АЗС «Татнефть» в поселке Верхнебаканском, а также все станции сети «Уфимнефть», за исключением автозаправочной станции на улице Суворовской. На них в наличии имеется дизельное топливо. Заправочные станции «Ягуар» в станице Натухаевской и на улице Шоссейной также реализуют дизельное топливо.

В администрации города сообщили, что на АЗС «Роснефть» в Цемдолине на улице Ленина, на станции в Кирилловке, а также на АЗС «Лукойл» на улице Суворовской отпуск топлива осуществляется только по топливным картам. При этом на станции «Роснефть» в Кирилловке бензин АИ-95 «Пульсар» доступен всем автомобилистам. Жителей попросили воздержаться от посещения этих автозаправочных станций.

Еще 11 АЗС в городе временно не отпускают топливо. Для обеспечения сельскохозяйственных производителей горюче-смазочными материалами определили отдельное место и время отпуска топлива.

Проверить наличие топлива на автозаправочных станциях Новороссийска можно с помощью специального чат-бота платформы MAX. Жителей также призвали не приобретать топливо впрок, поскольку это позволит сократить очереди на работающих АЗС и обеспечить доступность горючего для большего числа автомобилистов.

Мария Удовик