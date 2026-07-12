Глава СКР запросил доклад после жалоб жителей села Омской области на перебои с водоснабжением

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки ситуации с водоснабжением в поселке Полтавка Омской области. Как сообщили в ведомстве, из-за износа сетей вода поступает в местные дома нерегулярно уже два месяца.

После того как жалобы жителей на угрозу пожаров и неэффективный ремонт остались без ответа во всех инстанциях, ситуацию поставили на контроль в центральном аппарате профильного ведомства.

Поселок Полтавка расположен в 150 км от Омска, на территории населенного пункта проживают более 6,1 тыс. человек

Лолита Белова