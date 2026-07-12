Бастрыкин затребовал доклад о нарушении прав ребенка-инвалида в Светлограде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав ребенка-инвалида в Светлограде. Об этом сообщил информационный центр СК России со ссылкой на ранее появившиеся в СМИ сведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ведомстве пояснили, что ребенку не оказали надлежащую помощь в одном из городских медучреждений. Ребенка не госпитализировали и не провели необходимое обследование. Помимо этого, семья, в которой воспитывается ребенок, нуждается в улучшении жилищных условий, однако на учете в качестве нуждающихся не состоит.

Проверку проводит Петровский межрайонный следственный отдел. По ее итогам Александру Бастрыкину будет представлен доклад.

Мария Хоперская