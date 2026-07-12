В Сочи водитель рейсового автобуса умер во время выполнения рейса

В поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи проводят проверку по факту смерти водителя рейсового автобуса, которому стало плохо во время выполнения маршрута. Инцидент произошел вечером 11 июля на остановке «Центр», пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель автобуса №145, следовавшего по маршруту Дагомыс — Солохаул, почувствовал резкое ухудшение самочувствия во время рейса. Автобус остановился на остановочном пункте, после чего очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

До прибытия медиков первую помощь мужчине оказывали сотрудники полиции. Правоохранители поднялись в салон автобуса и начали проводить реанимационные мероприятия. Очевидцы опубликовали видеозапись произошедшего в социальных сетях.

Несмотря на предпринятые меры, спасти водителя не удалось. Прибывшие на место медицинские работники констатировали его смерть. По предварительной информации, причиной произошедшего мог стать острый сердечный приступ. Окончательные причины смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что по факту произошедшего зарегистрировали материал проверки. Ведомство назначило проведение судебно-медицинской экспертизы, по итогам которой установят точные обстоятельства и причины смерти водителя общественного транспорта.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают проверочные мероприятия. После получения заключения судебно-медицинской экспертизы правоохранители примут процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

«Ъ-Кубань» писал, что в Сочи в поселке Эсто-Садок столкнулись школьный и экскурсионный автобусы: по предварительным данным, водитель экскурсионного автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в школьный автобус, в результате чего пострадали два человека — водитель и экскурсовод, при этом пассажиров в автобусах не было. Прокуратура Адлерского района уже начала проверку соблюдения правил перевозок и безопасности, а по итогам проверки, если найдут нарушения, могут быть приняты меры.

Мария Удовик