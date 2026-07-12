Легковушка съехала в Неву с Университетской набережной

Спасатели извлекли из Невы у Университетской набережной легковой автомобиль. Об этом сообщили в городском МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женщина-водитель смогла выбраться на берег с помощью очевидцев

Фото: МЧС по Санкт-Петербургу Женщина-водитель смогла выбраться на берег с помощью очевидцев

Фото: МЧС по Санкт-Петербургу

Как рассказали спасатели, машина съехала в акваторию со спуска напротив дома 17. Женщина-водитель смогла выбраться на берег с помощью очевидцев. От госпитализации она отказалась.

Автомобиль достали сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга с помощью автокрана.

Карина Дроздецкая