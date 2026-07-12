В Магнитогорске женщина отдала мошенникам более 1 млн рублей

42-летняя жительница Магнитогорска обратилась в полицию, став жертвой мошенников и переведя им на счета более миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По словам женщины, с середины апреля по июнь текущего года в одном из мессенджеров ей поступило предложение о возможности получить гарантированный пассивный доход за счет высокой прибыли от инвестиций на онлайн-платформе. Жертва послушно начала переводить деньги по указанию афериста. Всего было переведено 1,022 млн руб., при этом миллион был взят в кредит. При этом, как сообщают в полиции, женщина знала о частых случаях мошенничества, но поверила, что общается с реальным специалистом по финансовым вложениям.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Дмитрий Моргулес