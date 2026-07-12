У берегов Туапсе температура воды в море достигла +26 градусов

Температура воды в Черном море у побережья Туапсе достигла +26 градусов. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на утро 12 июля, это самый высокий показатель среди курортов Черноморского побережья Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В Геленджике, Новороссийске и Анапе вода прогрелась до +25 градусов. В Тамани температура морской воды также составляет +25 градусов. На Азовском побережье самые высокие значения зафиксировали в Приморско-Ахтарске, где вода прогрелась до +28 градусов. В Ейске и Должанской температура моря достигает +27 градусов.

В целом температура воды в Черном и Азовском морях Краснодарского края находится в диапазоне от +25 до +28 градусов. По данным синоптиков, такие показатели остаются комфортными для купания и сохраняются на фоне установившейся в регионе жаркой и преимущественно сухой погоды.

Ранее Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в ближайшие дни температура воздуха на территории края составит от +27 до +32 градусов. Днем 12 июля существенных осадков не ожидается, лишь в юго-восточных районах воздух прогреется до +23…+28 градусов.

В ночь на 13 июля температура воздуха составит от +16 до +21 градуса, днем вновь ожидается от +27 до +32 градусов, а в юго-восточной части края — до +24…+29 градусов. По прогнозу синоптиков, преимущественно сохранится сухая погода без сильного ветра.

В ночь на 14 июля температура останется на уровне +16…+21 градуса. Днем воздух прогреется до +27…+32 градусов, в предгорных районах и на Черноморском побережье — до +24…+29 градусов. Местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами, однако существенного снижения температуры воздуха они не принесут.

Мария Удовик