У берегов Новороссийска морская вода прогрелась до 25 градусов

Температура воды в Черном море у побережья Новороссийска достигла +25 градусов. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на утро 12 июля, аналогичные показатели зафиксировали также в Геленджике и Анапе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Самой теплой вода на Черноморском побережье Краснодарского края остается в Туапсе, где она прогрелась до +26 градусов. В Тамани температура морской воды составляет +25 градусов. На Азовском побережье наиболее высокая температура отмечена в Приморско-Ахтарске — до +28 градусов, в Ейске и Должанской вода прогрелась до +27 градусов.

В целом температура воды в Черном и Азовском морях Краснодарского края составляет от +25 до +28 градусов. Такие значения сохраняются на фоне жаркой погоды, установившейся в регионе в середине июля.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха на территории края будет находиться в пределах от +27 до +32 градусов. Днем 12 июля существенных осадков не ожидается, а в юго-восточных районах воздух прогреется до +23…+28 градусов.

В ночь на 13 июля температура составит +16…+21 градус, днем — от +27 до +32 градусов, в юго-восточной части региона — до +24…+29 градусов. По прогнозу синоптиков, сохранится преимущественно сухая погода без сильного ветра.

В ночь на 14 июля температурный режим существенно не изменится. Днем в большинстве районов Краснодарского края ожидается от +27 до +32 градусов, на Черноморском побережье и в предгорьях — до +24…+29 градусов. Местами возможны кратковременные грозовые дожди, однако они не окажут заметного влияния на температурный фон.

Мария Удовик