Спасатели нашли тело второй женщины, пропавшей на сапе в Финском заливе

Спасатели обнаружили тело второй женщины, которая пропала во время прогулки на сапборде в акватории Финского залива у поселка Шепелево. Об этом сообщили в МЧС по Ленобласти.

Спасатели извлекли тело из воды и доставляют его на берег для передачи полиции.

Ранее сообщалось, что две женщины без спасательных жилетов находились на сапах в бухте Батарейная и не вернулись к берегу во время непогоды. Спасатели обнаружили тело одной из них.

В МЧС вновь напомнили, что при выходе на воду необходимо использовать спасательный жилет и сообщать близким о маршруте. В ведомстве отметили, что сапборд не является безопасным средством передвижения даже при небольшом волнении.

Карина Дроздецкая