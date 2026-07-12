В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение распространили городские службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Жителям, которые находятся дома, рекомендовали не подходить к окнам и укрыться в помещении, окна которого не выходят в сторону моря, либо выбрать комнату без окон — коридор, ванную, туалет или кладовую.

Тем, кто находится на улице, посоветовали спуститься в цокольный этаж ближайшего здания или использовать в качестве укрытия подвалы, цокольные помещения, тоннели, подземные переходы и парковки.

Власти также предупредили, что в качестве укрытия не следует использовать автомобиль. Кроме того, опасно находиться у стен многоквартирных домов.

Жителей и гостей курорта призвали не вести фото- и видеосъемку в случае обнаружения беспилотников или работы сил, обеспечивающих безопасность. В частности, рекомендовано не публиковать материалы, связанные с работой средств противовоздушной обороны, беспилотными летательными аппаратами и их обломками, действиями специальных и оперативных служб, а также средствами защиты объектов, подвергшихся атаке.

Граждан попросили сохранять спокойствие и дождаться официальной отмены сигнала после стабилизации обстановки. При возникновении экстренных ситуаций рекомендовано обращаться в оперативные службы по телефону 112.

UPD: угроза атаки беспилотников в Сочи отменена в 13:12 по мск.

«Ъ-Сочи» писал, что российские средства ПВО за ночь сбили 349 украинских беспилотников над 13 областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей. В Краснодарском крае из-за угрозы атак по-прежнему действует строгий запрет на съёмку и публикацию любых кадров работы ПВО и военных объектов, за нарушение которого грозит штраф до 300 тысяч руб.

Мария Удовик